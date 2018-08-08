Украина планирует увеличить контингент участников учений Sea Breeze-2019

Порошенко намерен увеличить контингент военных и расширить районы проведения учений

Президент Украины Петр Порошенко намерен увеличить контингент военных и расширить районы проведения учений Sea Breeze к 2019 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудничество Украины со странами НАТО свидетельствует о готовности вместе защитить мир и общие ценности.

"Наше сотрудничество свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и общие ценности. В планах в следующем году - увеличить контингент военных-участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учений "Си Бриз-2019", - написал президент.

Порошенко заявил, что в учениях Sea Breeze в этом году приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников.

Кроме того, он добавил, что в ходе проведения учений был сделан шаг вперед по повышению уровня взаимодействия и координации ВМС Украины и военных сил стран НАТО.

#SeaBreeze2018 Цього року у військово-тактичних навчаннях «Сі Бриз- 2018» взяли участь представники 19 країн-членів НАТО та союзників. Оцінка менторів з 8 країн-членів Альянсу чітка та однозначна – завдяки навчанням був зроблений великий крок вперед щодо підвищення рівня взаємодії та координації ВМС України та військових сил країн-союзників. І військові навчання «Сі Бриз-2018» – це не лише підвищення такої взаємосумісності, а й нарощування рівня морської та польової виучки та злагодження багатонаціональних підрозділів. Наша співпраця засвідчує єдність і готовність разом захистити мир і спільні цінності. У планах же наступного року – збільшити контингент військових-учасників навчань, особливо військово-морських сил, та розширити райони проведення навчань «Сі Бриз-2019». #SeaBreeze2018 #УкраїнаНАТО #NATO Опубліковано Петром Порошенком Середа, 8 серпня 2018 р.

Напомним, в Грузии 1 августа стартовали многонациональные военные учения 13-ти стран НАТО, в том числе, и Украины. В учениях приняли участие 3 тыс. военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. В учениях также участвовали авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.