В Грузии стартовали учения НАТО с участием Украины

Учения направлены на повышение квалификации в оборонительных и наступательных операциях

В Грузии сегодня, 1 августа, начинаются многонациональные военные учения 13-ти стран НАТО, в том числе, и Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Грузии.

Как сообщается, в учениях примут участие 3 тысяч военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении

Кроме того, в учениях также будет участвовать авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.

Отмечается, что учения направлены на повышение квалификации в оборонительных и наступательных операциях, повышение готовности и совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, а также вносят вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессу прибыли с визитом корабли стран НАТО, а именно участниц программы "Партнерство ради мира".

Также сообщалось, что в Одессу на международные военные учения Sea Breeze 2018, прибыл флот Соединенных Штатов Америки.

Отмечалось, что в Одессу прибыли американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 и штабной корабль шестого флота США USS Mount Whitney LCC20.