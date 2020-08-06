Україна планує збільшити експорт електроенергії в Молдову

Уряд України планує наростити експорт електроенергії в Молдову. Це повинно дозволити вийти на новий рівень відносин між країнами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно даними "Укренерго" за перші півроку 2020 року постачання електроенергії з України в Молдову склали 130,3 млн кВт·год, що на 63,5% (на 226,6 млн кВт·год) менше, ніж у січні-червні-2019.

"Ми, безумовно, готові до висновку відносин з Молдовою на новий рівень. Для цього нам потрібно вирішити ряд питань... Ми готові нарощувати експорт електроенергії в Молдову", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд шукає можливості для збільшення експорту електроенергії.

Також РБК-Україна писало, що уряд планує ввести тимчасову заборону на імпорт електричної електроенергії з Росії і Білорусі в Україні до кінця 2021 року.

Крім цього повідомлялося, що Кабмін істотно змінив правила на ринку електроенергії, дозволивши "Енергоатому" продавати на рику 40% своєї електроенергії.