Міненерго пропонує обмежити імпорт електроенергії до кінця 2021

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Кабінет міністрів вніс законопроект

Уряд вніс законопроект, який предбачає тимчасову заборону імпорту електричної електроенергії із Росії та Білорусі в Україні до кінця 2021 року. Законопроект був внесений за ініціативи Міністерства енергетики.

Про це сказала в.о. голови відомства Ольга Буславець під час брифінгу.

Вона зазначила, що на сьогодні "Енергоатом" здійснює експорт електроенергії в Білорусь.

"Хочу підкреслити, що Міністерство енергетики виступає за збільшення експорту по всім напрямкам, в залежності від тієї кон’юнктури, але ми заперечуємо проти імпорту електроенергії в нашу країну тому, що по нашим всім розрахункам на цей рік, на слідуючий, ми не бачимо такої потреби. У нас достатньо генерації, щоб забезпечити і своїх внутрішніх споживачів, і експортні можливості по постачанню електричної енергії", - пояснила вона.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України дуже непокоїть величезний негативний баланс з Росією, з Білоруссю і з Казахстаном.

Зазначимо, з квітня 2020 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.