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Кабмін шукає можливості для збільшення експорту електроенергії, - Шмигаль

Новини » Політика     10.04.2020 - 23:34
Кабмін шукає можливості для збільшення експорту електроенергії, - Шмигаль

На сьогодні обмежено імпорт в Україну електроенергії та енергетичного вугілля

Кабінет міністр України веде переговори про збільшення можливостей щодо експорту електроенергії. Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.

Водночас, за його словами, на сьогодні обмежено імпорт електроенергії та енергетичного вугілля.

"Заборонений імпорт електроенергії зі всіх країн, зокрема, з Росії та Білорусі. Імпорт енергетичного вугілля з Росії та Білорусі заборонений постановою Кабміну, яка підписана та опублікована. Вугілля, якого немає в Україні, воно може імпортуватися. Імпорт вугілля газової групи, яке видобувається на державних шахтах, заборонений", - сказав він.

Нагадаємо, як заявили в компанії "Укренерго", Україна обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на період карантину та протягом 30 днів після його відміни.

Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року ввів спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії.

Також повідомлялося, що Білорусь і Росія створюють єдиний енергоринок. Зокрема, 2 квітня палата представників національних зборів Білорусі затвердила проект закону щодо формування єдиного електроенергетичного ринку Євразійського економічного союзу.

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