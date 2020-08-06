Украина планирует увеличить экспорт электроэнергии в Молдову

Правительство Украины планирует нарастить экспорт электроэнергии в Молдову. Это должно позволить выйти на новый уровень отношений между странами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно данным "Укрэнерго" за первые полгода 2020 года поставки электроэнергии из Украины в Молдову составили 130,3 млн кВт·ч, что на 63,5% (на 226,6 млн кВт·ч) меньше, чем в январе-июне-2019.

"Мы, безусловно, готовы к выводу отношений с Молдовой на новый уровень. Для этого нам нужно решить ряд вопросов... Мы готовы наращивать экспорт электроэнергии в Молдову", - сказал он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство ищет возможность для увеличения экспорта электроэнергии.

Также РБК-Украина писало, что правительство планирует ввести временный запрет на импорт электрической электроэнергии из России и Беларуси в Украине до конца 2021 года.

Кроме этого сообщалось, что Кабмин существенно изменил правила на рынке электроэнергии, разрешив "Энергоатому" продавать на рыке 40% своей электроэнергии.