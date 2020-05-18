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США вимагають від Росії негайно повернути Україні повний контроль над Кримом

Новини » Політика     18.05.2020 - 12:43
США вимагають від Росії негайно повернути Україні повний контроль над Кримом
Фото: Крістіна Квін (wikipedia.org/wiki/United_States_federal_executive_departments)

Зобов’язання США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитними

Сполучені Штати не визнають і не визнають незаконну анексію Криму Росією. Американські санкції залишатимуться доти, доки Росія не поверне півострів під контроль України.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у своєму відеозверненні.

Вона заявила, що зобов’язання США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитними.

"Ми закликаємо Росію припинити знову завдавати страждань мешканцям Криму, припинити призов до своїх збройних сил у Криму та негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Ми підтримуємо Україну і вкотре заявляємо, що Крим - це Україна", - заявила вона.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна оцінив ризики зняття санкцій з Росії. Він розповів, що послаблення санкцій влітку в Європейському союзі в зоні контрольованого ризику.

Зазначимо, сьогодні, 18 травня в Україні, - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України КримКримСполучені Штати Америки
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