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Україна перегляне угоду про вільну торгівлю з Грузією

Новини » Економіка    16.01.2019 - 14:56
Україна перегляне угоду про вільну торгівлю з Грузією
Фото: Степан Кубів (tneu.edu.ua)

Україна і Грузія впроваджують конвенцію Пан-Євро-Мед

Україна перегляне угоду про вільну торгівлю з Грузією для застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед). На підписання відповідного протоколу Кабмін уповноважив першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, передає РБК-Україна.

Зокрема, Кубіва уповноважили підписати протокол між урядами України і Грузії про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року. Ці зміни дозволять сторонам використовувати ідентичні правила походження товарів у двосторонній торгівлі та застосовувати положення Пан-Євро-Мед, зокрема, ефект діагональної кумуляції.

Зазначимо, на практиці це означає, що українські виробники зможуть імпортувати сировину і комплектуючі з Грузії, переробляти і експортувати продукцію до країн Європи з нульовою або пільговою ставкою мита. Передбачається, що застосування положень Пан-Євро-Меду створить сприятливі умови для українських експортерів, наприклад, виробників соків і сокових концентратів.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 січня 2019 року Україна почала застосовувати конвенцію Пан-Євро-Мед.

Про те, що Грузія буде першою країною, з якою Україна буде імплементувати конвенцію Пан-Євро-Мед, стало відомо ще навесні 2018 року.

 

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Новини України Степан КубівГрузіясвободная торговля
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