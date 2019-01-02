Україна почала застосовувати конвенцію Пан-Євро-Мед

Ілюстративне фото (pzcu.gov.ua)

Положення регіональної конвенції Пан-Євро-Мед почали застосовуватися з 1 січня

Вчора, 1 січня 2019, Україна почала використовувати положення регіональної конвенції Пан-Євро-Мед. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мінстра економіки України Степана Кубіва у Facebook.

Як повідомляється, участь в конвенції дасть змогу українським виробникам закуповувати сировину і комплектуючі в країнах Європейської асоціації вільної торгівлі або у країнах Середземномор'я. Також виробники зможуть експортувати свою продукцію до країн Європейского союзу за зниженою або нульовою ставкою ввізного мита.

"Участь України у конвенції дозволить розширити присутність наших товарів на ринках третіх країн, з якими укладені угоди про вільну торгівлю, а саме ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Молдова та Македонія", - наголосив Кубів.

Крім того, Кубів додав, що зараз готується підписання угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем, який є учасником конвенції Пан-Євро-Мед.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна за 10 місяців 2018 року експортувала товарів на 38,7 млрд гривень. Наголошується, що це на 10,3% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Додамо, що обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами Євросоюзу у період з січня по листопад 2018 року склав 40,512 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (35,892 млрд доларів).