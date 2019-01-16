Фото: Степан Кубив (tneu.edu.ua)

Украина и Грузия внедряют конвенцию Пан-Евро-Мед

Украина пересмотрит соглашение о свободной торговле с Грузией для применения положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед). На подписание соответствующего протокола Кабмин уполномочил первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, передает РБК-Украина.

В частности, Кубива уполномочили подписать протокол между правительствами Украины и Грузии о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле от 9 января 1995 года. Данные изменения позволят сторонам использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Пан-Евро-Мед, в частности, эффект диагональной кумуляции.

Отметим, на практике это значит, что украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать и экспортировать продукцию в страны Европы с нулевой или льготной ставкой пошлины. Предполагается, что применение положений Пан-Евро-Меда создаст благоприятные условия для украинских экспортеров, например, производителей соков и соковых концентратов.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года Украина начала применять конвенцию Пан-Евро-Мед.

О том, что Грузия будет первой страной, с которой Украина будет имплементировать конвенцию Пан-Евро-Мед, стало известно еще весной 2018 года.