Україна переходить в "жовту" зону карантину, а в Нью-Йорку відкрили засідання Генасамблеї ООН: новини за 21 вересня

Україна переходить в "жовту" зону карантину з 23 вересня, Британія висунула звинувачення третьому росіянину в справі про отруєння Сергія Скрипаля, в Нью-Йорку відкрили засідання Генасамблеї ООН. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 21 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня

Україна перейде в "жовту" зону адаптивного карантину з 23 вересня. Відповідно до нових обмежень, навчальні заклади матимуть змогу продовжити роботу за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою.

Детальніше про обмеження, які діятимуть в країні – в матеріалі РБК-Україна.

У Нью-Йорку відкрили засідання Генасамблеї ООН: коли виступатиме Зеленський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 21 вересня, взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава держави також виступить з промовою в рамках сесії ГА ООН у Нью-Йорку.

Нинішня сесія ГА ООН присвячена питанням протидії пандемії COVID-19, а також збереження довкілля. Щорічні загальні дебати розпочалися 21 вересня й триватимуть до 27 вересня.

Отруєння Скрипаля: Британія висунула звинувачення третьому росіянину

Британська поліція по боротьбі з тероризмом висунула звинувачення в причетності до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері в 2018 року третьому громадянину Російської Федерації. У слідства є підстави вважати, що він теж співробітник спецслужб.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що Російська Федерація повинна видати трьох своїх громадян, які підозрюються в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля в 2018 році. На його думку, Москва має розуміти прагнення Лондона здійснити правосуддя.

ЄСПЛ назвав Росію відповідальною за вбивство екс-співробітника ФСБ Литвиненка

Європейський суд з прав людини постановив, що Російська Федерація винна у вбивстві колишнього співробітника Федеральної Служби безпеки (ФСБ) Олександра Литвиненка. Він помер у 2006 році в результаті отруєння радіоактивним полонієм-210.

Суд також постановив, що Росія не провела ефективного розслідування справи і не забезпечила притягнення до відповідальності росіян Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, яких Британські слідчі назвали виконавцями вбивства Литвиненка. ЄСПЛ наказав Росії виплатити понад 100 тисяч євро компенсації вдові Олександра Марії Картер (раніше жінку звали Марина Литвиненко).

Двоюрідна сестра Сенцова різко висловилася про Україну: 5 років пекла!

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан різко висловилась про Україну і заявила, що вона прожила тут "5 років пекла". Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. "Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", - написала Каплан.

Варто відзначити, що до 2019 року Каплан була громадянкою Росії. Потім за указом президента вона отримала український паспорт.

Олег Сенцов прокоментував скандальний пост сестри. Український режисер і колишній політв'язень Кремля пояснив подібні її фрази важким психологічним станом.

Батько пермського стрілка Бекмансурова вбивав українців на Донбасі - ЗМІ

У Пермі 18-річний студент Тимур Бекмансуров розстріляв людей у Державному університеті. Виявилося, що батько студента - найманий військовий, який заробляє гроші в гарячих точках світу. Відомо, що він був бойовиком на Донбасі. Про це повідомили сусіди родини.

"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченською найманцем працював, потім майже по всіх гарячих точках воював, в тому числі й на Донбасі", - розповів один із сусідів.

Дощами заллє всю Україну, але почне теплішати: де сьогодні підвищиться температура

Погода в Україні в середу, 22 вересня, очікується прохолодна? і майже у всіх областях країни синоптики прогнозують опади.

Детальніше про те, яка погода чекає українців – в матеріалі Styler.