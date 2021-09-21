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У Нью-Йорку відкрили засідання Генасамблеї ООН: коли виступатиме Зеленський

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Нью-Йорк, Вівторок 21 вересня 2021 20:39
У Нью-Йорку відкрили засідання Генасамблеї ООН: коли виступатиме Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 21 вересня, взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава держави також виступить з промовою в рамках сесії ГА ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Нинішня сесія ГА ООН присвячена питанням протидії пандемії COVID-19, а також збереження довкілля. Щорічні загальні дебати розпочалися 21 вересня й триватимуть до 27 вересня.

Коли виступатиме Зеленський

Виступ українського президента заплановано на 22 вересня. Зеленський прибув до США, щоб особисто виступити перед делегаціями. У зв'язку з пандемією представники країн мають змогу не їхати в США, а записати відеозвернення.

Які теми планує підняти президент

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з журналістами сказав, що президент Зеленський під час виступу на сесії ГА ООН планує підняти низку важливих для нашої держави питань.

Що буде у промові Зеленського:

  • протидія агресії Росії та звільнення окупованих територій України;
  • залучення ООН до вирішення гуманітарних проблем населення постраждалих від російської агресії територій;
  • протидія пандемії COVID-19.
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Володимир Зеленський ООН
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