У Нью-Йорку відкрили засідання Генасамблеї ООН: коли виступатиме Зеленський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 21 вересня, взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава держави також виступить з промовою в рамках сесії ГА ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Нинішня сесія ГА ООН присвячена питанням протидії пандемії COVID-19, а також збереження довкілля. Щорічні загальні дебати розпочалися 21 вересня й триватимуть до 27 вересня.

Коли виступатиме Зеленський

Виступ українського президента заплановано на 22 вересня. Зеленський прибув до США, щоб особисто виступити перед делегаціями. У зв'язку з пандемією представники країн мають змогу не їхати в США, а записати відеозвернення.

Які теми планує підняти президент

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з журналістами сказав, що президент Зеленський під час виступу на сесії ГА ООН планує підняти низку важливих для нашої держави питань.

Що буде у промові Зеленського: