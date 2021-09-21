Онлайну не буде. Які області вирішили закрити школи в "жовтій" зоні: список
Відповідно до рішення Держкомісії з питань ТЕБ і НС, починаючи з 23 вересня Україна переходить до "жовтої" зони. Відповідно до нових обмежень, навчальні заклади матимуть змогу продовжити роботу за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою.
Детальніше про те, які області прийняли рішення закрити навчальні заклади - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Київська область
Відповідно до останніх даних щодо вакцинації в Києві - всі школи міста продовжать роботу, оскільки показники щеплення співробітників перейшли за 80%.
Івано-Франківська область
Згідно з інформацією від ОДА, сьогодні в області лише 123 освітніх заклади зі 1066 вакцинували більше ніж 80% викладачів.
Одеська область
За словами голови міського департаменту освіти й науки Олени Буйневич, лише 78 шкіл мають щонайменше 80% вакцинованих співробітників. Станом на 20 вересня, в області щеплено 70% педагогів.
Чернівецька область
Згідно з інформацією Чернівецької ОДА, 22 навчальні заклади області мають 100% вакцинованого персоналу, у зв'язку з чим вони матимуть змогу продовжити роботу, навіть, у разі переходу до "червоної зони". 240 шкіл щепили більше ніж 80% освітян й лише 51 заклад не відповідає вимогам МОЗ.
Львівська область
Відповідно до інформації міського голови департаменту освіти й науки Олега Паска:
- Стрийський район - 22,3 % шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
- Червоноградський район - 21,4% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
- Дрогобицький район - 20% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
- Яворівський район - 15,3% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
- Золочівський район - 14,4% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
- Самбірський район - 6,2% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
- Львівський район - 2,6% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу.
Рівненська область
Згідно з інформацією від ОДА, 187 навчальних закладів продовжать роботу після переходу до "жовтої" зони. Зокрема, частина закладів вже поступово наближається до відповідного показника. Загалом в області вакцинувалися 51% від усіх педагогів.
Запорізька область
За словами голови ОДА Олександра Старуха, сьогодні в області вакциновано:
56% працівників дошкільної освіти;
58% працівників закладів середньої освіти;
59% працівників закладів вищої освіти;
52% працівників закладів позашкільної освіти;
50% працівників професійної освіти.