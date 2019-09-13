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Звільнення українців з полону РФ обговорюється в Мінську, - Зеленський

Новини » Політика    13.09.2019 - 00:34
Звільнення українців з полону РФ обговорюється в Мінську, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

ТКГ обговорює терміни та етапи звільнення українських громадян

Тристороння контактна група (ТКГ) у Мінську обговорює питання звільнення всіх українських громадян з полону Російської Федерації. Про це йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського, розміщеній на сайті глави держави.

За словами Зеленського, українська сторона не чекає зустрічі у нормандському форматі, а обговорює терміни та етапи звільнення українців з російського полону на засіданнях ТКГ у Мінську.

"Ми не втрачатимемо зараз жодного дня, чекаючи тільки зустрічі у нормандському форматі. Ви знаєте, що у нас є зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Саме у Мінську ми обговорюємо етапи повернення всіх наших громадян. Терміни та етапи", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що не виключає ще один обмін полоненими між Україною та РФ до кінця поточного року. Денісова додала, що процес переговорів щодо звільнення всіх українців з російського полону продовжується.

Також РБК-Україна писало, що представник Кремля Дмитро Пєсков назвав інформацію про новий обмін полоненими передчасною. В Кремлі заявили, що обмін полоненими повинен продовжуватися у відповідності з мінськими домовленостями.

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