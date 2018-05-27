Україна передала НАТО доповідь про розробку біологічної та хімічної зброї в РФ

Росія намагається видати дослідження вірусів за розробку вакцин

Україна передала НАТО доповідь щодо розробки Російською Федерацією біологічної та хімічної зброї. Про це у Facebook повідомила глава делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фриз.

Зокрема, в доповіді вказано, що Росія не менше трьох років продовжує дослідження вірусів геморагічних лихоманок, зокрема, Ебола і Марбург.

"Мова йде про повернення до радянських розробок сполуки Ебола з вірусом віспи. Це підтверджує аналіз більш ніж п'яти тисяч позицій державних закупівель та наукової активності декількох російських установ, які знаходяться під МО РФ. Разом з цим інша дослідницька організація активно закуповує і проводить дослідження, що вказують на розробку нових бойових отруйних речовин з властивостями нервнопаралітичних газів", - зазначила Фриз.

Вона також назвала отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері і колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році наочними прикладами застосування зброї масового ураження з боку РФ.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено доповідь Парламентської асамблеї НАТО, який покладає відповідальність за порушення прав людини в Україні та Грузії на Росію.