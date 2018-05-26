Росія відповідальна за порушення прав людини в Україні та Грузії, - доповідь ПА НАТО

У доповіді міститься висновок про те, що країни мають посилювати тиск на РФ

Доповідь Парламентської асамблеї (ПА) НАТО покладає відповідальність за порушення прав людини в Україні та Грузії на Росію. Про це у Facebook повідомила голова постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз.

"У доповіді, що була представлена головним доповідачем Уллою Шмідт, зазначаються масові порушення прав людини на окупованих територіях України. Доповідачі підтримали тези щодо відповідальності Росії за порушення прав людини не тільки на сході України але й в Абхазії та Південній Осетії", - йдеться у повідомленні.

Фріз зазначила, що у доповіді міститься висновок про те, що країни мають посилювати тиск на РФ.

"Улла Шмідт зазначила у виступі, що Путін продовжив "незламний курс на авторитаризм, використовуючи механізми утисків та призначень в ручному режимі більше ніж Сталін свого часу. Він зацікавлений у збережені вичерпно своєї влади", - повідомляє Фріз.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що делегація Верховної ради України сьогодні, 26 травня, розпочала роботу у весняній сесії ПА НАТО, що проходить у столиці Польщі Варшаві.