Украина передала НАТО доклад о разработке биологического и химического оружия в РФ

Россия пытается выдать исследования вирусов за разработку вакцин

Украина передала НАТО доклад о разработке Российской Федерацией биологического и химического оружия. Об этом в Facebook сообщила глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

В частности, в докладе указано, что Россия не менее трех лет продолжает исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности, Эбола и Марбург.

"Речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, которые находятся под МО РФ. Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов", - отметила Фриз.

Она также назвала отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году наглядными примерами применения оружия массового поражения со стороны РФ.

Напомним, ранее был обнародован доклад Парламентской ассамблеи НАТО, который возлагает ответственность за нарушение прав человека в Украине и Грузии на Россию.