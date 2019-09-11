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Гончарук: запасів газу достатньо для сильної позиції на переговорах з РФ

Новини » Політика    11.09.2019 - 15:35
Гончарук: запасів газу достатньо для сильної позиції на переговорах з РФ
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Перед газовими переговорами Україна накопичила понад 19 кубометрів газу

Станом на сьогодні Україна накопичила достатньо газу для сильної позиції на переговорах з Російською Федерацією. Про це на брифінгу розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, запаси газу вже перевищили 19 млрд кубометрів.

"Навіщо так багато? Все дуже просто - тому що попереду дуже багато ризиків, пов'язаних з переговорами про транзит з росіянами. Тому держава, щоб мати міцні позиції, не стати жертвою тиску в переговорах, підготувала систему, щоб бути мінімально вразливою до спроб натиснути під час переговорів. Ми досить впевнено себе почуваємо", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії і європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович заявив, що тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу пройдуть 19 вересня. Головною темою переговорів стануть умови транзиту російського газу до ЄС через територію України з 1 січня 2020 року.

Зазначимо, раніше українська делегація у Брюсселі перед тристоронніми газовими переговорами представила Єврокомісії узгоджену модель анбандлінга НАК "Нафтогаз України".

Обсяги газу в сховищах перевищили 19 млрд кубометрів
Новини України газовые переговорыгазОлексій Гончарук
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