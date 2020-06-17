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Україна очікує фінального рішення суду у справі MH17 за два-три роки

Новини » Політика     17.06.2020 - 11:55
Україна очікує фінального рішення суду у справі MH17 за два-три роки
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Судове рішення очікується у 2022-2023 роках

Фінальне рішення Міжнародного суду ООН у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 у липні 2014 року на Донбасі може бути через два-три роки. Справа MH17 є складно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За словами дипломата, у таких випадках суд, як правило, дає сторонам можливість здійснити по два раунди письмових подань. Зокрема, до кінця цього року Росія повинна подати свій контрмеморандум.

Як розповів Єнін, у своєму документі Кремль повинен пояснити, чому російські військові супроводжували "Бук" на територію України, а також розповісти, чи відбувалося розслідування на території Росії та як саме.

Остаточне судове рішення в МЗС очікують у 2022 або 2023 році.

Нагадаємо, у червні Міжнародний суд ООН продовжив розгляд справи MH17. В результаті катастрофи літака загинули ‎298 людей. Наявні докази свідчать про те, що малайзійський літак був збитий ракетою з російської зенітної установки "Бук".

В ході судових засідань сторона обвинувачення оприлюднила фотографії транспортування російського "Буку" в Україну.

Також у справі MH17 з'явився новий свідок, який стверджує, що бачив запуск ракети та саму зенітну установку.

Крім того, всім підозрюваним у справі про катастрофу MH17 відмовили в імунітеті.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України МЗСавиакатастрофаMH17ЕнинСуд
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