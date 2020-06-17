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Украина ожидает финального решения суда по делу MH17 за два-три года

Новости » Политика     17.06.2020 - 11:55
Украина ожидает финального решения суда по делу MH17 за два-три года
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Судебное решение ожидается в 2022-2023 годах

Финальное решение Международного суда ООН по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в июле 2014 года на Донбассе может быть через два-три года. Дело MH17 является сложным.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По словам дипломата, в таких случаях суд, как правило, дает сторонам возможность осуществить по два раунда письменных представлений. В частности, до конца этого года Россия должна подать свой контрмеморандум.

Как рассказал Енин, в своем документе Кремль должен объяснить, почему российские военные сопровождали "Бук" на территорию Украины, а также рассказать, происходило ли расследование на территории России и как именно.

Окончательное судебное решение в МИД ожидают в 2022 или 2023 году.

Напомним, в июне Международный суд ООН продолжил рассмотрение дела MH17. В результате катастрофы самолета погибли 298 человек. Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что малайзийский самолет был сбит ракетой с российской зенитной установки "Бук".

В ходе судебных заседаний сторона обвинения обнародовала фотографии транспортировки российского "Бука" в Украину.

Также в деле MH17 появился новый свидетель, который утверждает, что видел запуск ракеты и саму зенитную установку.

Кроме того, всем подозреваемым в деле о катастрофе MH17 отказали в иммунитете.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины МИД УкраиныавиакатастрофаMH17ЕнинСуд
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