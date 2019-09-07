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Літак з учасниками обміну вилетів з "Борисполя"

Новини » Політика    07.09.2019 - 12:22
Літак з учасниками обміну вилетів з "Борисполя"
Фото: виліт російського спецборта (РБК-Україна)

Обмін полоненими розпочався 7 вересня

Російський спецборт, який в рамках обміну полоненими доставить помилуваних в Україні ув'язнених, вилетів з аеропорту "Бориспіль". Цю інформацію підтвердила прес-секретар Служби безпеки України (СБУ) Олену Гітлянську, що знаходиться в аеропорту Бориспіль, передають російські ЗМІ.

"Росіяни все, відлетіли", - заявила вона.

Літак з учасниками обміну вилетів з &quot;Борисполя&quot;

Раніше РБК-Україна повідомляло, що головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого напередодні апеляційний суд Києва звільнив з-під варти, прибув в аеропорт "Бориспіль" для участі в обмін полоненими. Вишинський пройшов прикордонний контроль і сів на російський спецборт, який раніше приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Крім того, генеральний директор RussiaToday Дмитро Кисельов у коментарі російським ЗМІ повідомив, що Вишинський сьогодні прибуде до Москви.

Нагадаємо, раніше Вишинський заявляв, що не має наміру брати участь в обмін полоненими між Україною і Росією. За його словами, він не збирається брати участь в обміні, тому що не визнає своєї провини.

Додамо, що у міжнародному аеропорту "Бориспіль" вранці приземлився спецборт Tu-204-300, який перебуває у власності Спеціального льотного загону Російської Федерації.

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