ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В аеропорту "Бориспіль" приземлився російський спецборт

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 10:31
В аеропорту "Бориспіль" приземлився російський спецборт
Ілюстративне фото (russianplanes)

Мета прибуття літака наразі невідома

В українському аеропорту "Бориспіль" приземлився літак Tu-204-300, який знаходиться у власності Спеціального льотного загону Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна.

Імовірно, російський спецборт, що приземлився в аеропорту "Бориспіль", пустий та прибув, щоб забрати тих, кого видає Україна в рамках обміну полоненими з Російською Федерацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у повітряний простір України увійшов літак Tu-204-300, Спеціального льотного загону Російської Федерації. Тоді не було відомо, в який саме аеропорт прямує російський літак.

Як писало РБК-Україна, адвокат український військовополонених моряків Микола Полозов повідомив, що процес обміну утримуваними між Україною та Росією почався. За його словами, процес обміну пішов.

Крім того, адвокат українських військовополонених моряків Сергій Бадамшин повідомив, що його підзахисних вивезли автобусами з москвоського СІЗО "Лефортово". За його словами, моряків можуть везти в аеропорт "Внуково" для обміну.

Додамо, що вночі 7 вересня адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін заявив, що процес обміну утримуваними між Києвом та Москвою розпочнеться найближчими годинами. При цьому адвокат не став розкривати формат, за яким відбуватиметься обмін.

Адвокат українських моряків підтвердив обмін полоненими між Україною і РФ Українські моряки покинули СІЗО "Лефортово", - адвокат
Новини України обмін полоненимиЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся