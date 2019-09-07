В аеропорту "Бориспіль" приземлився російський спецборт

Ілюстративне фото (russianplanes)

Мета прибуття літака наразі невідома

В українському аеропорту "Бориспіль" приземлився літак Tu-204-300, який знаходиться у власності Спеціального льотного загону Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна.

Імовірно, російський спецборт, що приземлився в аеропорту "Бориспіль", пустий та прибув, щоб забрати тих, кого видає Україна в рамках обміну полоненими з Російською Федерацією.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у повітряний простір України увійшов літак Tu-204-300, Спеціального льотного загону Російської Федерації. Тоді не було відомо, в який саме аеропорт прямує російський літак.

Як писало РБК-Україна, адвокат український військовополонених моряків Микола Полозов повідомив, що процес обміну утримуваними між Україною та Росією почався. За його словами, процес обміну пішов.

Крім того, адвокат українських військовополонених моряків Сергій Бадамшин повідомив, що його підзахисних вивезли автобусами з москвоського СІЗО "Лефортово". За його словами, моряків можуть везти в аеропорт "Внуково" для обміну.

Додамо, що вночі 7 вересня адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін заявив, що процес обміну утримуваними між Києвом та Москвою розпочнеться найближчими годинами. При цьому адвокат не став розкривати формат, за яким відбуватиметься обмін.