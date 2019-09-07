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Самолет с участниками обмена пленными вылетел из "Борисполя"

Новости » Политика    07.09.2019 - 12:22
Самолет с участниками обмена пленными вылетел из "Борисполя"
Фото: вылет российского спецборта (РБК-Украина)

Обмен пленными начался 7 сентября

Российский спецборт, который в рамках обмена пленными доставит помилованных в Украине заключенных, вылетел из аэропорта "Борисполь". Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, находящаяся в аэропорту Борисполь, передают российские СМИ.

"Россияне все, улетели", - заявила она.

Самолет с участниками обмена пленными вылетел из &quot;Борисполя&quot;

Ранее РБК-Украина сообщало, что главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого накануне апелляционный суд Киева освободил из-под стражи, прибыл в аэропорт "Борисполь" для участия в обмене пленными. Вышинский прошел пограничный контроль и сел на российский спецборт, который ранее приземлился в аэропорту "Борисполь".

Кроме того, генеральный директор RussiaToday Дмитрий Киселев в комментарии российским СМИ сообщил, что Вышинский сегодня прибудет в Москву.

Напомним, ранее Вышинский заявлял, что не намерен участвовать в обмене пленными между Украиной и Россией. По его словам, он не собирается участвовать в обмене, потому что не признает своей вины.

Добавим, что в международном аэропорту "Борисполь" утром приземлился спецборт Tu-204-300, который находится в собственности Специального летного отряда Российской Федерации.

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Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаобмен пленными
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