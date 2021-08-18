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Хлопців вивеземо: Кулеба роз'яснив ситуацію з 12 українцями на військовій базі Афганістану

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Київ, Середа 18 серпня 2021 10:50
Хлопців вивеземо: Кулеба роз'яснив ситуацію з 12 українцями на військовій базі Афганістану Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На військовій базі в Афганістані перебуває 12 колишніх українських військовослужбовців. Україна готує їхню евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба зазначив, що переговорив телефоном з одним з 12 громадян на військовій базі поблизу Кабула.

"У нас була привітна і предметна розмова про стан справ та те, як повернути наших додому", - зазначив міністр.

Він також детально роз'яснив ситуацію з українцями на військовій базі. Кулеба зазначив, що їх ніхто не "кидав", а зв'язок з громадянами постійно підтримує посольство в Таджикистані.

"Всіх вивезли, одні українці залишилися - брехня. На базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці - молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери", - повідомив він.

Міністр зазначив, що українцями не погрожують, наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає.

"Це наші військовослужбовці в Афганістані - брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора в МЗС повідомили, що на військовій базі в Афганістані перебуває 12 українців.

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Дмитро Кулеба Афганистан
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