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У Києві на День незалежності зміниться рух громадського транспорту

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 15:50
У Києві на День незалежності зміниться рух громадського транспорту
Фото: Хрещатик (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У центрі Києва обмежать рух по ряду вулиць

У центрі Києва на День Незалежності обмежать рух усіх видів транспорту. Також на вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, у Києві буде обмежено рух на:

  • вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка),
  • бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до Бессарабської площі),
  • вулиці Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі),
  • вулиці Богдана Хмельницького (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик),
  • вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівській),
  • вулиці Михайлівській,
  • Володимирському узвозі

З початку руху поїздів і до закінчення заходів громадський транспорт курсуватиме:

Автобуси

№ 24 - від Національного музею історії України в ІІ світовій війні до стадіону Динамо імені Лобановського;

№ 62 - від Ботанічного саду до стадіону Динамо імені Лобановського;

№ 114 - на ділянках від вулиці Милославської до Поштової площі і від залізничного вокзалу "Центральний" до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 118 - від ст.м. "Чернігівська" до вулиці Басейної за діючим маршрутом, далі - вулиця Еспланадна - вулиця Саксаганського - проспект Перемоги, далі за діючим маршрутом, у зворотному напрямку від ст. м. "Політехнічний інститут" до бульвару Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі - вулиця Симона Петлюри - вулиця Жилянська - вулиця Шота Руставелі - вулиця Басейна - бульвар Лесі українки, далі за діючим маршрутом.

Тролейбуси

№№ 5, 7, 8, 17 - відповідно від вулиці Белицкої, вулиці Чорнобильської, вулиці Смілянської, площі Космонавтів до вулиці Леонтовича;

№ 6 - від Мінського масиву до ст. м "Лук'янівська";

№№ 16, 18 - відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Маршрутні таксі

№ 189 - від вулиці Ірпінська - вулиці Академіка Палладіна - проспекту Перемоги - бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 231 - від вулиці Кадетський Гай до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 429 - вулиці Тулузи до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 433 - від вулиці Жолудєва до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 575 - від вулиці Сирецькій до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2020 році День незалежності України як улюбленого свята вказали 19% респондентів.

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