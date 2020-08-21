У Києві на День незалежності зміниться рух громадського транспорту

Фото: Хрещатик (РБК-Україна)

У центрі Києва обмежать рух по ряду вулиць

У центрі Києва на День Незалежності обмежать рух усіх видів транспорту. Також на вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, у Києві буде обмежено рух на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка),

бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до Бессарабської площі),

вулиці Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі),

вулиці Богдана Хмельницького (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик),

вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівській),

вулиці Михайлівській,

Володимирському узвозі

З початку руху поїздів і до закінчення заходів громадський транспорт курсуватиме:

Автобуси

№ 24 - від Національного музею історії України в ІІ світовій війні до стадіону Динамо імені Лобановського;

№ 62 - від Ботанічного саду до стадіону Динамо імені Лобановського;

№ 114 - на ділянках від вулиці Милославської до Поштової площі і від залізничного вокзалу "Центральний" до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 118 - від ст.м. "Чернігівська" до вулиці Басейної за діючим маршрутом, далі - вулиця Еспланадна - вулиця Саксаганського - проспект Перемоги, далі за діючим маршрутом, у зворотному напрямку від ст. м. "Політехнічний інститут" до бульвару Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі - вулиця Симона Петлюри - вулиця Жилянська - вулиця Шота Руставелі - вулиця Басейна - бульвар Лесі українки, далі за діючим маршрутом.

Тролейбуси

№№ 5, 7, 8, 17 - відповідно від вулиці Белицкої, вулиці Чорнобильської, вулиці Смілянської, площі Космонавтів до вулиці Леонтовича;

№ 6 - від Мінського масиву до ст. м "Лук'янівська";

№№ 16, 18 - відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Маршрутні таксі

№ 189 - від вулиці Ірпінська - вулиці Академіка Палладіна - проспекту Перемоги - бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 231 - від вулиці Кадетський Гай до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 429 - вулиці Тулузи до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 433 - від вулиці Жолудєва до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 575 - від вулиці Сирецькій до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2020 році День незалежності України як улюбленого свята вказали 19% респондентів.