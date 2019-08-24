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Участь в Марші захисників України взяли майже 12 тис. осіб, - поліція

Новини » Суспільство    24.08.2019 - 15:56
Участь в Марші захисників України взяли майже 12 тис. осіб, - поліція
Фото: Марш захисників України (РБК-Україна)

Ще понад 20 тисяч осіб спостерігали за ходою

Майже 12 тисяч осіб взяли безпосередню участь у Марші захисників України, який відбувся у Києві та був приурочений до Дня незалежності. Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу по завершенню заходів.

Так, за словами Крищенка, участь в ході взяли близько 12 тисяч осіб та ще 20 тисяч були спостерігачами. Він додав, що, за попередніми підрахунками поліції, на Майдані Незалежності перебували до 50 тисяч громадян.

"Щодо акції яка, проходила зараз (Марш захисників - ред.) скажімо так було кілька складових, приблизно 12 тисяч брали участь безпосередньо в ході та 20 тисяч громадян було на тротуарах вздовж маршруту. Взагалі на піку на Майдані, за нашими попередніми підрахунками було до 50 тисяч людей", - зазначив начальник столичної поліції.

Нагадаємо, раніше Крищенко повідомив, що заходи присвячені Дню незалежності України, які відбувалися сьогодні, 24 серпня, у Києві, пройшли без серйозних порушень. Він зазначив, що під час заходів були затримані троє осіб. Також правоохоронці отримали одне повідомлення про мінування Майдану Незалежності.

Як писало РБК-Україна, у неділю, 24 серпня, у столиці відбувся Марш захисників України з нагоди Дня незалежності. Хода, в якій взяли участь ветерани, сім'ї загиблих на Донбасі, учасники Революції гідності та їх родичі, розпочалася в 11:00 у парку Тараса Шевченка.

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