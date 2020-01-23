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У Філадельфії відкрилося почесне консульство України

Новини » Політика     23.01.2020 - 09:29
У Філадельфії відкрилося почесне консульство України
Фото: консульство України в Філадельфії (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Почесним консулом стала Ірина Мазур

У місті Філадельфія Сполучених Штатів Америки відкрилося почесне консульство України. Про це повідомляє прес-служба посольства України в США в Facebook.

Повідомляється, що офіційна церемонія відкриття відбулася 22 січня у день Соборності України. Почесним консулом посольства стала Ірина Мазур.

"Символічно в день Соборності Україна відкрила своє почесне консульство в Філадельфії, штат Пенсільванія, одному з найбільших міст східного узбережжя США. Почесним консулом України в місті Філадельфія стала Ірина Мазур, громадський діяч, професійна юрист, член ради директорів організації Razom for Ukraine і віце-президент Української Федерації Америки", - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, 11 січня посол України в США Володимир Єльченко взяв участь в офіційній церемонії підписання угоди про створення почесного консульства.

Раніше РБК-Україна писало, що навесні минулого року почесні консульства України відкрилися в столиці італійського острова Сардинія місті Кальярі, а також у польському місті Катовіце.

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