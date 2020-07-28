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У Варшаві відкрили нове приміщення українського посольства

Варшава, Вівторок 28 липня 2020 08:18
У Варшаві відкрили нове приміщення українського посольства
Фото: Дмитро Кулеба в посольстві (mfa.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В посольстві насамперед почне роботу консульський відділ

Міністр закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба відкрив у Варшаві (Польща) нове сучасне приміщення українського посольства. Він сказав, що "ця будівля символізує ту Україну, яку ми будуємо".

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Нова будівля розташована в районі Варшави Мокотові. В посольстві насамперед почне роботу консульський відділ.

"Це приміщення вражає. Воно з самого входу показує Україну саме такою, якою ми хочемо, аби її бачили за кордоном. Сучасною, комфортною, елегантною, зручною і сповненою смислів", - заявив Кулеба.

Кулеба також висловив особливу вдячність надзвичайному і повноважному послу України в Республіці Польща Андрію Дещиці за те, що він довів цей важливий проєкт до завершення.

Нагадаємо, у місті Філадельфія Сполучених Штатів Америки відкрилося почесне консульство України.

Раніше РБК-Україна писало, що навесні минулого року почесні консульства України відкрилися в столиці італійського острова Сардинія місті Кальярі.

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