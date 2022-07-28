Україна може відкинути окупантів на лінію 23 лютого до кінця року, але є умова
Українські військові зможуть відкинути російську армію на лінію 23 лютого до кінця цього року. Однак для цього потрібно налагодити швидкі постачання озброєння.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній командувач військами США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.
"Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне, більш швидкими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України", - сказав генерал.
При цьому він вважає, що активні бойові дії триватимуть і взимку, а ЗСУ зможуть звільнити південь за наявності потрібного озброєння, зокрема далекобійної зброї.
Ходжес зазначив, що потрібно також поліпшити логістичні мережі всередині України і, можливо, залучити комерційні компанії з США або Великобританії.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що закінчити активні бойові дії можна до кінця цього року.
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