Україна може відкинути окупантів на лінію 23 лютого до кінця року, але є умова

Українські військові зможуть відкинути російську армію на лінію 23 лютого до кінця цього року. Однак для цього потрібно налагодити швидкі постачання озброєння.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній командувач військами США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.

"Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне, більш швидкими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України", - сказав генерал.

При цьому він вважає, що активні бойові дії триватимуть і взимку, а ЗСУ зможуть звільнити південь за наявності потрібного озброєння, зокрема далекобійної зброї.

Ходжес зазначив, що потрібно також поліпшити логістичні мережі всередині України і, можливо, залучити комерційні компанії з США або Великобританії.