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Генерал США Бен Ходжес: Cитуація вже значно змінюється на користь України

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Україна, Четвер 28 липня 2022 14:00
Генерал США Бен Ходжес: Cитуація вже значно змінюється на користь України Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес (фото: twitter.com / litdelnato)
Автор: Мілан Лєліч

Про те, чи зможуть Збройні Сили України деокупувати південь країни, чи чекати продовження бойових дій взимку і можливого наземного наступу з Білорусі – в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.

За словами президента Володимира Зеленського, активна фаза деокупації українських територій повинна закінчитися до зими, тому країни Заходу повинні в найближчі тижні ще активніше поставляти Україні необхідні озброєння. Втім, за багатьма іншими оцінками, такий сценарій є все ж занадто оптимістичним.

І хоча початок українського контрнаступу до морозів абсолютно можливий, вибити окупантів як мінімум з територій, захоплених після 23 лютого, буде вкрай непросто. В інтерв'ю РБК-Україна американський генерал у відставці Бен Ходжес спрогнозував, що до кінця року таке завдання виглядає реально. Але при цьому війна триватиме і в зимовий час.

– Наскільки ймовірно, що активна фаза бойових дій продовжиться навіть взимку?

– Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне, більш швидкими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України. Я очікую, що активні бойові дії продовжаться і взимку. Україна, ймовірно, захоче продовжувати тиск на російські сили, які, я вважаю, виснажені... І російська система логістики особливо виснажена.

–​​​​​​​ Враховуючи поточну динаміку бойових дій, чи зможуть ЗСУ відбити південь країни і обмежити театр військових дій Донбасом?

– Я впевнений, що вони можуть зробити це, за умови, що ми, Захід, продовжимо доставляти все, що ми пообіцяли. Ключ до цього – більше далекобійної зброї, а також допомога з поліпшенням логістичних мереж всередині України... Можливо, залучити комерційну логістичну компанію з США або Великобританії?

Якщо російській армії все ж вдасться захопити весь Донбас, чи може війна перейти в "більш холодну" фазу?

– Я припускаю, під "холодною фазою" ви маєте на увазі пат з менш активними бойовими діями? Я не думаю, що Україна дозволить або повинна дозволити цьому статися... Це вигідно тільки Росії.

Наскільки проблематичним буде наступ в зимових умовах як для українських, так і для російських військ?

– Це буде залежати від того, у кого краще буде логістика. Я думаю, в України.

Чи є ризик, що політична нестабільність укупі з енергетичною та економічною кризою на Заході ближче до зими послаблять позиції "яструбів", які проштовхують надання більшої допомоги Україні?

– Ось на що розраховує Кремль, що західні уряди піддадуться тиску підвищених цін на газ і т.д. Але я не думаю, що це даність. І я очікую, що збиток економіці Росії і її власному населенню гірше, ніж вони повідомляють або чим ми бачимо. Я не думаю, що Путін має монолітну, нескінченну підтримку народу.

Наскільки великі ризики того, що російські війська знову зроблять спробу наземного наступу (взимку або ближче до зими) через територію Білорусі?

– Я вважаю це дуже малоймовірним. Я не думаю, що у них є логістика або жива сила, щоб це зробити. І не впевнений, що навіть Лукашенко підтримує таку ідею. І я не вірю, що білоруське населення та інфраструктура будуть сильно цьому сприяти. Незалежно від цього, західна і українська розвідка виявить таке нарощування сил задовго до того, як його можна буде використовувати для нового наступу.

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