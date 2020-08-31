Україна засудила проведення Росією міжнародних армійських ігор в Криму

Фото: табличка МЗС України (РБК-Україна)

Міністерство закордонних справ України засудило проведення Російською Федерацією міжнародних армійських ігор в анексованому Криму. Участь в іграх взяли представники Гвінеї та Мозамбіку.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

Наголошується, що "міжнародний конкурс "Глибина" розпочався в окупованому Севастополі 27 серпня. У МЗС заявили, що організація такого "конкурсу" свідчить про нехтування Росією норм і принципів міжнародного права.

"Організація цього заходу, а також залучення до участі в ньому іноземних представників, зокрема Гвінейської Республіки та Республіки Мозамбік, є черговою спробою Росії легітимізувати на міжнародному рівні своє незаконне присутність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - повідомили в МЗС.

Україна засудила дії РФ, а також порушення представниками Гвінеї та Мозамбіку норм міжнародного права і законів України.

"Звертаємо увагу на необхідність додержання всіма іноземними громадянами чинного порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Вкотре наголошуємо неминучість правової відповідальності за його порушення", - додали в МЗС.

Нагадаємо, також МЗС висловив протест у зв'язку з обшуками на аннексированном півострові у кримських татар.

Також повідомлялося, що Україна може ввести санкції проти Нікарагуа у зв'язку з призначенням так званого "консула" в Криму.