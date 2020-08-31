МЗС України висловив протест через обшуки і затримання кримських татар

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Як йдеться в заяві, Російська Федерація системно застосовує репресивний апарат для переслідування і боротьби з журналістами, включаючи цивільними, і активістами. Крім того, Росія продовжує політику утисків незгодних з окупацією, від якої страждають представники кримськотатарського народу.

У МЗС заявили, що очікують від Росії виконання резолюцій ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 міста "Територіальна цілісність України" і "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" 2016-2019 років, а також наказу Міжнародного суду ООН по застосуванню заходів в рамках позову проти Росії про застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

"Вимагаємо від Росії негайного звільнення затриманих сьогодні чотирьох осіб, а також всіх незаконно утримуваних нею громадян України. На сьогодні, РФ незаконно тримає за ґратами близько 100 українських громадян", - йдеться в повідомленні.

При цьому відомство закликало міжнародне співтовариство продовжити активний захист прав і свобод жителів окупованого Криму та посилити тиск на Росію для припинення грубих порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові.

Нагадаємо, сьогодні проходили обшуки в Нижньогірському, Совєтському районах Криму і в Судаку.

Крім того, в результаті обшуків в Криму затримали чотирьох кримських татар, їх доставили в будівлю так званого "ФСБ в Сімферополі".