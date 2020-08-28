Україна може ввести санкції проти Нікарагуа через "консула" в Криму

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна може ввести санкції проти Нікарагуа за призначення так званого "почестного консула" в окупованому Криму. Уряду Нікарагуа вже направили ноту протесту.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Нікарагуа зробила недружній крок по відношенню до України.

"Нам стало відомо, що, на жаль, незважаючи на застереження України не вдаватися до такого кроку, уряд Нікарагуа офіційно призначив "почесного консула" в Автономній республіці Крим, яка тимчасово окупована РФ", - заявив Кулеба.

Він також звернув увагу, що почесний консул є особливою формою представництва та не є класичним консулом. Він додав, що "консулом" став одіозний Олег Белавенцев, якому Святошинський суд Києва минулого року заочно дав 13 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України.

"Наша позиція дуже проста і чітка. Ми не залишимо це без відповіді. Я доручив, щоб ми направили ... і це вже зроблено ...ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати це рішення", - заявив Кулеба.

Він додав, що якщо реакції не буде, то щодо Нікарагуа запустять санкційні механізми.

Нагадаємо, вчора МЗС України направив ноту протесту Росії через візит президента Володимира Путіна до окупованого Криму.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в 2014 році не повинна була дозволяти Росії відібрати Крим.