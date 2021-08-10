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Кабмін найближчими днями прийме санкції за тиск на ПЦУ в окупованому Криму

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Вівторок 10 серпня 2021 10:54
Кабмін найближчими днями прийме санкції за тиск на ПЦУ в окупованому Криму Фото: в Кабміні найближчими днями введуть санкції за тиск на ПЦУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мінреінтеграції підготувало пакет санкцій щодо осіб, які перешкоджають діяльності Православної Церкви України в окупованому Криму. Очікується, що уряд погодить санкції найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

В неділю, 8 серпня, представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму у Криму на чолі з майором Горєвановим увірвалися до монастиря Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ, що знаходиться у с. Балки, Білогірського району.

Російські силовики насильно змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння. На усіх учасників богослужіння склали протоколи.

Мінреінтеграції розцінює це, як черговий акт тиску з боку російської окупаційної адміністрації на мешканців Криму.

"З 2014 року окупанти насильницькими методами витісняють українську церкву з тимчасово окупованого Кримського півострова. За все це свавілля держава-окупант та конкретні особи мають нести відповідальність... Наразі Мінреінтеграції вже підготувало санкційний пакет щодо осіб, які перешкоджають діяльності ПЦУ, очікується, що його ухвалення Кабінетом міністрів відбудеться найближчими днями", - повідомив заступник міністра Ігор Яременко

Санкції стосуватимуться суддів РФ та інших посадових осіб, які причетні до переслідування громади ПЦУ в Криму. Зокрема, незаконного відчуження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у м. Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади.

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Кабінет Міністрів України ПЦУ Санкції
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