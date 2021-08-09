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Окупанти увірвалися до храму в Криму та зірвали богослужіння, - омбудсмен

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Крим, Понеділок 09 серпня 2021 10:42
Окупанти увірвалися до храму в Криму та зірвали богослужіння, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Криму російські силовики увірвалися в монастир ПЦУ. Вони зірвали богослужіння через "невідповідність до законодавства РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Людмилу Денісову.

"Напередодні підконтрольні Росії "силовики центру боротьби з екстремізмом" увірвалися в храм Кримської єпархії Православної Церкви України в селі Балки Білогірського району та змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння", - написала Денісова.

За словами омбудсмена, окупанти заявили, що священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства та почали складати протокол.

Денісова зазначила, що переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Крім того, Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території.

В результаті чого, омбудсмен закликала міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на РФ.

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