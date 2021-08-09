Окупанти увірвалися до храму в Криму та зірвали богослужіння, - омбудсмен

В окупованому Криму російські силовики увірвалися в монастир ПЦУ. Вони зірвали богослужіння через "невідповідність до законодавства РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Людмилу Денісову.

"Напередодні підконтрольні Росії "силовики центру боротьби з екстремізмом" увірвалися в храм Кримської єпархії Православної Церкви України в селі Балки Білогірського району та змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння", - написала Денісова.

За словами омбудсмена, окупанти заявили, що священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства та почали складати протокол.

Денісова зазначила, що переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Крім того, Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території.

В результаті чого, омбудсмен закликала міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на РФ.