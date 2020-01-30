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Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" у Криму

Новини » В світі     30.01.2020 - 02:49
Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" у Криму
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Під санкції потрапили шість росіян

Канада наклала санкції на шістьох росіян за організацію незаконних виборів у окупованому Криму. Про це оголосив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань, повідомляє РБК-Україна со ссылкой на пресс-службу МЗС.

Зазначається, що постановою про спеціальні економічні заходи (Україна) заморожуються активи та накладається заборона на співпрацю із визначеними особами шляхом заборони "усім на території Канади та канадцям поза межами Канади торгувати майном цих осіб чи надавати їм фінансові та пов’язані послуги".

У санкційний список потрапили:

  • так званий голова виборчого комітету Севастополя Сергій Даниленко;
  • його заступниця Лідія Басова;
  • секретар виборчої комісії Катерина Пиркова;
  • член Ради Федерації РФ від Севастополя Катерина Алтабаєва;
  • голова міських законодавчих зборів Володимир Нємцев;
  • т.в.о. губернатора міста Михайло Развожаєв.

Зазначається, що оголошені санкції набувають чинності негайно.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів у середу, 29 січня, розширило список антиросійських санкцій. Управління з контролю за іноземними активами ввело санкції проти восьми осіб і однієї організації у відповідь на триваючу агресію Росії щодо України та спробу окупації Криму.

РБК-Україна також повідомляло, що 28 січня Міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Список санкцій тепер містить 177 осіб і 44 організації.

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