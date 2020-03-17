Україна організувала рейси задля планового повернення українців

Україна сформувала безкоштовні або за пільговими цінами рейси задля планового повернення українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що найближчим часом будуть організовані спецрейси в Україну з пільговою вартістю. Вони будуть здійснюватися з міст з найбільшим скупченням громадян.

"Вже налагоджено також планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, коли і звідки відправлятимуться рейси - громадян повідомлятимуть посольства, а список хабів ще буде оновлюватись.

Нагадаємо, у Німеччині 1 тисяча 192 українців звернулися з проханням евакуювати їх. В цілодобовому режимі продовжують реєстрування посольства і консульства Німеччини для евакуації в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Раніше повідомлялося, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом.