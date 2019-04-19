Україна в ООН висловила протест через нові репресії в Криму

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив протест через нові засудження українців у окупованому Сімферополі. Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій у Twitter українсього представництва в ООН.

Крім того, Єльченко поінформував генсека ООН Антоніу Гутерріша про чергове порушення прав людини на окупованому півострові.

"Україна висловила протест через неправомірне рішення російського окупаційного "суду" у Сімферополі про засудження громадян України за сфабрикованими звинуваченнями", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засуджує арешт активістів "Кримської солідарності" після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму і закликає до негайного звільнення з російського СІЗО.

Нагадаємо, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, співробітники прикордонного управління ФСБ і Росії в Криму 17 квітня заявили про затримання підозрюваного в участі у діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".