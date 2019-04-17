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ФСБ заявила про нові затримання в Криму у "справі Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 20:01
ФСБ заявила про нові затримання в Криму у "справі Хізб ут-Тахрір"
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Чоловіка затримали сьогодні при перетині адмінкордону

Співробітники прикордонного управління ФСБ і Росії в Криму заявили про затримання підозрюваного в участі у діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". Про це пише "Крым.Реалии".

Повідомляється, що чоловіка затримали 17 квітня при перетині адмінкордону між Кримом і материковою Україною, в російському пункті пропуску "Армянськ".

"Затриманий житель села Кам'янка Сімферопольського району, який підозрюється в участі в діяльності міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", - сказано в повідомленні.

Слідчий відділ УФСБ в аннексированном Криму порушив проти чоловіка кримінальну справу за частиною 2 статті 205.5 Кримінального кодексу Росії ("Участь у діяльності терористичної організації"). Проводяться оперативно-слідчі заходи. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Ім'я затриманого у відомстві не назвали.

Раніше повідомлялося, що в Криму зник кримськотатарський активіст Раїм Айвазов. Він пропав напередодні вночі при перетині адмінкордону в напрямку материкової України.

РБК-Україна писало, що "Верховний суд" Криму 16 квітня 2019 року продовжив до 16 травня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Енверу Аметова і Меджиту Абдурахманову, затриманим в ході масових обшуків 27 березня в Криму.

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