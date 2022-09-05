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Жителі Енергодару почали активніше виїжджати з окупації, - ГУР

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 22:10
Жителі Енергодару почали активніше виїжджати з окупації, - ГУР Фото: Жителі Енергодару почали активніше виїжджати з окупації (en.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Впродовж останніх днів відмічається тенденція, що мешканці окупованого Енергодару намагаються виїхати на підконтрольну територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

За даними розвідки, з кожним днем збільшується кількість заяв на звільнення від працівників ЗАЕС. Вони розуміють реальну ситуацію на станції та розповідають про неї іншим містянами.

"Між собою енергодарці вже кажуть, що можна було б терпіти мавпу з гранатою, але мавпу з ядерним дрином спрогнозувати неможливо", - йдеться у заяві.

Тому за інформацією розвідників, варто очікувати подальшого збільшення біженців з цього міста, у тому числі фахівців ЗАЕС, які вважають подальше перебування російських окупантів на станції вкрай небезпечним.

"Ще залишається кризовий центр ЗАЕС, до якого, за нашими даними, окупанти досі не допустили представників МАГАТЕ. За тими ж даними, їм є що і кого там приховувати", - заявили в ГУР.

Нагадаємо, що Енергоатом спростував втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС.

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