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Енергоатом спростував втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 21:03
Енергоатом спростував втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС Фото: Енергоатом спростував втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Дмитро Браславський

В Енергоатомі відреагували на численні повідомлення в деяких Telegram-каналах стосовно втрати контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС та заявили, що це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Енергоатому.

"Дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру лише певний час зранку", - йдеться у повідомленні.

Причиною цього називають нетривалий збій інтернет-зв‘язку. Таким чином, в Енергоатомі підтвердили, що інформація про втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що російські війська останні кілька днів відновили інтенсивні обстріли території навколо Запорізької атомної електростанції. Через це від мережі був відключений шостий енергоблок.

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