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Уряд веде перемовини про реструктуризації зовнішнього боргу, - Шмигаль

Новини » Політика     24.03.2020 - 01:07
Уряд веде перемовини про реструктуризації зовнішнього боргу, - Шмигаль
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна конкурує з багатьма державами світу за дешевий фінансовий ресурс для бюджету

Кабінет міністрів веде перемовини щодо реструктуризації зовнішнього боргу України. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні Україна конкурує з багатьма державами світу за дешевий фінансовий ресурс для бюджету.

"Ми дійсно сьогодні фактично зупинили країну, зупинений транспорт і міжобласне сполучення. Друге питання - це зовнішні борги. Ми дійсно маємо їх реструктуризувати. І ми розпочали перемовини з нашими міжнародними партнерами. Але сьогодні в світі йде колосальна конкуренція за гроші. Всі країни в світі сьогодні намагаються або позичити або отримати допомогу і ми сьогодні також робимо так, як роблять всі розвинуті країни. Ми сьогодні конкуруємо за дешевий фінансовий ресурс для нашого бюджету. Це є джерела від наших міжнародних парнерів: і МВФ, і ЄС і ЄБРР. Зі всіма цими установами ми ведемо перемовини", - заявив Шмигаль.

Зазначимо, що Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2019 року склав 1 998,28 млрд грн, або 84,36 млрд доларів.

Нагадаємо, що Національний банк України домовляється з МВФ про дві програми підтримки. Зараз активізовано перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть найближчими тижнями.

Крім того, 16 березня президент Володимир Зеленський звернувся до Міжнародного валютного фонду за фінансовою допомогою для подолання наслідків коронавірусу в Україні.

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