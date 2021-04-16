У Кремлі сподіваються переконати Туреччину "змінити позицію" по Криму

Російська Федерація планує переконати Труцию "змінити позицію по Криму ". У Кремлі зазначили, що мають "серйозні розбіжності з Анкарою і Києвом у питанні Криму.

"Що стосується переговорів президента (Туреччини - ред.) Ердогана і президента (України - ред.) Зеленського, знову ж таки, це двосторонні відносини двох держав. Їх заяви з Криму належать до категорії питань, по яких у нас є серйозні розбіжності. Ці розбіжності навряд чи можна врегулювати з українською стороною", - зазначив Пєсков.

При цьому в Кремлі сподіваються, що "послідовна лінія" Москви дозволить переконати турецьку сторону в тому, що нинішня позиція по Криму "не зовсім правильна, точніше, зовсім невірна".