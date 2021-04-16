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У Кремлі сподіваються переконати Туреччину "змінити позицію" по Криму

Новость на русском → Москва, П'ятниця 16 квітня 2021 15:34
У Кремлі сподіваються переконати Туреччину "змінити позицію" по Криму Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація планує переконати Труцию "змінити позицію по Криму". У Кремлі зазначили, що мають "серйозні розбіжності з Анкарою і Києвом у питанні Криму.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають "Ізвестія".

"Що стосується переговорів президента (Туреччини - ред.) Ердогана і президента (України - ред.) Зеленського, знову ж таки, це двосторонні відносини двох держав. Їх заяви з Криму належать до категорії питань, по яких у нас є серйозні розбіжності. Ці розбіжності навряд чи можна врегулювати з українською стороною", - зазначив Пєсков.

При цьому в Кремлі сподіваються, що "послідовна лінія" Москви дозволить переконати турецьку сторону в тому, що нинішня позиція по Криму "не зовсім правильна, точніше, зовсім невірна".

Нагадаємо, минулої суботи президент України Володимир Зеленський провів зустріч з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. За підсумками зустрічі президент Туреччини заявив, що Анкара не має наміру визнавати Крим частиною Росії.

При цьому днями у Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що у конфлікті між Україною і Росією не підтримують жодну зі сторін.

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