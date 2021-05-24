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У Росії різко відреагували на позицію Туреччини щодо Криму

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Москва, Понеділок 24 травня 2021 13:00
У Росії різко відреагували на позицію Туреччини щодо Криму Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров різко відреагував на позицію Туреччини щодо Криму, вона не визнає анексію півострова. Він порівняв позицію Туреччини до посягання на територіальну цілісність Росії.

Про це голова МЗС РФ заявив в інтерв'ю для видання "Аргументи і факти".

За його словами, РФ рекомендує Туреччині проаналізувати ситуацію і "перестати підживлювати мілітаристські настрої Києва".

"Гранично чітко проводимо думку, що заохочення "агресивних" українських ініціатив по Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії", - сказав Лавров.

Голова МЗС РФ висловив надію, що лінія Анкари буде скоригована з урахуванням "законних занепокоєнь" російської сторони.

Зазначимо, міністр закордонних справ Мевлут Чавушоглу в черговий раз підтвердив, що відмовляється визнавати Крим російською територією.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що позиція президента Туреччини Ердогана щодо Криму йому не цікава.

РБК-Україна раніше писало, що з початку анексії Криму Росією в 2014 році на територію півострова переселили півмільйона російських громадян.

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