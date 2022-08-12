Зеленський про заборону віз для росіян: не можна перетворювати ЄС на супермаркет
У перспективі повинна бути гарантія, що російські вбивці і посібники державного терору не будуть користуватися "шенгеном".
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
За словами Зеленського, після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І саме з цієї точки зору слід визначатися зі ставленням до громадян Росії.
"Повинна бути гарантія, що російські вбивці і посібники державного терору не будуть користуватися шенгеном. Не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить, а, головне, щоб людина просто розрахувалася за товари", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, що російський авіахолдинг відмовляється від запуску лоукостера з-за санкцій. Також ще одній авіакомпанії з РФ заборонили літати в Європу.
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