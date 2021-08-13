Україна звернулася до суду Гааги, а Київ запустив систему отримання спецперепусток на транспорт: новини за 12 серпня

Україна поскаржилася в суд Гааги через злочини Росії проти культурної спадщини в Криму, в Києві розробили електронну систему для отримання спецперепусток в громадському транспорті, в Росії вибухнув пасажирський автобус. Детальніше про те, що сталося в четвер, 12 серпня - в матеріалі РБК-Україна.
Україна поскаржилася до суду Гааги через злочини Росії проти культурної спадщини в Криму
Офіс генерального прокурора України направив нове повідомлення до Міжнародного кримінального суду про військові злочини проти об'єктів культурної спадщини в окупованому Криму. У документі наведено докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини окупаційною владою. Серед них:
Київ запустив систему отримання спецперепусток: як оформити
У Києві розробили електронну систему для отримання спецперепусток в громадський транспорт. Сьогодні в тестовому режимі запрацювала електронна система подачі заявок.
Зазначено, що керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, аби заздалегідь пройти необхідну перевірку та отримати дозвіл.
В Україні можуть зобов'язати користувачів мобільного зв'язку реєструватися за паспортом
До парламентського комітету з питань цифрової трансформації передали законопроект, який передбачає обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку за паспортом. Тим, хто цього не зробить, мобільні оператори з 1 січня 2025 року перестануть надавати послуги - тобто, відключать.
У повідомленні йдеться, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів. Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства.
У Росії вибухнув пасажирський автобус, постраждало понад 10 осіб
Увечері 12 серпня у Воронежі (Росія) вибухнув пасажирський автобус ПАЗ. В результаті події постраждало понад 10 осіб, одній з жінок лікарі ампутували ноги. Причини вибуху з'ясовують правоохоронці.
В результаті події автобус згорів повністю. За даними джерел Telegram-каналу Baza, водій вибухнула маршрутки заявив, що його автобус працював на дизелі і не був обладнаний газовими балонами.
У квартирі російського шпигуна в Німеччині виявили шеврон "Беркуту", - Daily Mail
У Німеччині провели обшук у квартирі охоронця британського посольства, якого запідозрили у шпигунстві на розвідку Росії. У нього вдома знайшли багато російської символіки, а також шеврон розформованого українського полку міліції "Беркут".
У його квартирі виявили книжні полиці, які були заповнені російськими книгами та військовими історіями, зокрема, про 12-ту танкову дивізію СС. Також серед книг шпигунський роман "Якісне вбивство" та самовидана книга Девіда Айка "Тригер", наповнена теоріями змови.
Магучіх вперше прокоментувала фото з росіянкою: "я дуже шаную українських воїнів"
Українська атлетка і бронзова призерка Олімпіади 2020 Ярослава Магучіх вперше прокоментувала скандальні фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене. Заяву про скандал, який викликав хвилю обговорення серед українців, 19-річна Ярослава зробила у аеропорту відразу після повернення з Токіо.
Так, Магучіх зауважила, що в її фотографії зі спортсменкою, яка представляла команду Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду) не було ніякої політичної позиції. За словами дівчини, це звична справа на змаганнях, коли усі спортсмени вітають і обіймають один одного.
"Я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною і Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями. І я дуже шаную наших воїнів, які б'ються за те, щоб ми могли виступати на міжнародній арені", - сказала вона.
Над сходом Чорного моря формується циклон: які наслідки
Погода в Україні завтра буде спокійна та сонячна, але на сході прогнозують дощі. Над сходом Чорного моря формується циклон.
Антицилон ELFI принесе в Україну погоду із помірними значеннями температури вдень та вже доволі свіжими ночами та ранками. Однак вплив циклону (інтенсивні опади та пориви вітру) буде відчутно в районі Керченської протоки, і лише окремі короткочасні дощі зачеплять деякі південно-східні області України.