Київ запустив систему отримання спецперепусток: як оформити

У Києві розробили електронну систему для отримання спецперепусток в громадський транспорт. Сьогодні в тестовому режимі запрацювала електронна система подачі заявок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, аби заздалегідь пройти необхідну перевірку та отримати дозвіл.

Так, для замовлення спеціальних перепусток керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям потрібно:

авторизуватися у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис). Керівник може додати до 10 довірених осіб, що матимуть доступ до системи;

https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис). Керівник може додати до 10 довірених осіб, що матимуть доступ до системи; заповнити електронну форму заявки . Важливо: підприємствам потрібно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун. Для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ, для фізичних осіб-підприємців - види діяльності відповідно до КВЕД;

. Важливо: підприємствам потрібно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун. Для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ, для фізичних осіб-підприємців - види діяльності відповідно до КВЕД; чекати на відповідь, що надійде на електронну пошту, зазначену в заявці. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток - ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки "Київ Цифровий" кожного працівника.

Вказано, що інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного працівника можна отримати у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Як скористатися спецперепусткою при отриманні позитивного рішення.

Якщо підприємство отримало дозвіл, після внесення даних про співробітника, транспортна картка працівника активується автоматично.

Щоб скористатися громадським транспортом, працівнику потрібно мати транспортну карту.

Перевірити наявність спеціальної перепустки працівник зможе самостійно, завантаживши на смартфон застосунок "Київ Цифровий" та додавши транспортну карту.

Працюватимуть картки трьох видів:

транспортна картка нового зразка;

транспортна картка старого зразка;

картка Киянина.

У КМДА додають, що транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані.