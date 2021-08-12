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Україна поскаржилася до суду Гааги через злочини Росії проти культурної спадщини в Криму

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 14:55
Україна поскаржилася до суду Гааги через злочини Росії проти культурної спадщини в Криму Фото: Генеральний прокурор Ірина Венедиктова (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офіс генерального прокурора України направив нове повідомлення до Міжнародного кримінального суду про військові злочини проти об'єктів культурної спадщини в окупованому Криму. У документі наведено докази скоєних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомлення підписали генеральний прокурор Ірина Венедиктова, юристи та експерти. У документі наведено докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини окупаційною владою. Серед них:

  • Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хору;
  • Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї - Ханський палац, Чуфут-Кале;
  • Кримська астрофізична обсерваторія;
  • Вежа Костянтина і Докова вежа в місті Феодосія;
  • Церква Іоанна Предтечі в місті Керч.

У повідомленні також детально описані численні випадки незаконних археологічних розкопок і зміни культурних цінностей на окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун і Сиваг-Кермен.

Крім того, в документі детально описані окремі форми вчинення злочинів з боку російської та окупаційної влади в Криму. Серед них:

  • незаконний обіг предметів культури;
  • злочинна недбалість у процесі так званої "реставрації" об'єктів культури;
  • проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, місць поховань і курганів, їх руйнування і пограбування;
  • переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території.

"Знищення унікальних об'єктів культурної спадщини людства є таким же незворотнім злочином, як і позбавлення людини життя. Адже один із способів припинити існування народу - це знищити його культуру та історію", - зазначила Венедиктова.

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