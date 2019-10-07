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Місцезнаходження політв'язнів Дудки і Бессарабова невідомо

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 15:43
Місцезнаходження політв'язнів Дудки і Бессарабова невідомо
Фото: Дудка та Бессарабії (yalta-24.ru).jpg)

У СІЗО Лефортово повідомили сина Дудки, що політв'язні ще не прибували

Українські політв'язні Володимир Дудка та Олексій Бессарабов не прибували в СІЗО Лефортово. Про це розповів син Дудки Ілля Каверников, передає Крым.Реалии.

За словами Каверникова, в СІЗО Лефортово йому повідомили, що політв'язні ще не прибували. Також невідомо про місцезнаходження Дудки і Бессарабова і адвокату українських політв'язнів.

"Де він (Володимир Дудка - ред.) зараз, як його здоров'я, чи є у нього ліки, я не знаю. Минулого тижня я намагався дізнатися, чи прибув батько в СІЗО Лефортово, проте там сказали, що його ще немає", - повідомив син Дудки.

Раніше повідомлялося, що 25 вересня Дудку і Бессарабова епатували з Криму до Москви, де 15 жовтня Верховний суд Росії повинен розглянути апеляцію на вирок у справі українських політв'язнів. 4 квітня Дудка та Бессарабії були засуджені до 14 років позбавлення волі і штрафів 350 тис. і 300 тис. рублів відповідно.

На початку вересня повідомлялося, що Володимиру Дудці не надають належну медичну допомогу в СІЗО Сімферополя. За повідомленням адвоката, у політв'язня виразка шлунка і проблеми в області урології, однак медична допомога не надається належним чином.

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