В РФ оприлюднили відеозапис з допитом українських моряків

Фото: ФСБ (из открытых источников)

ФСБ РФ допитала українських моряків

В РФ оприлюднили відеозапис так званого допиту українських моряків, проведеного Федеральною службою безпеки (ФСБ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росзмі.

Так, допитали оперуповноваженого 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь"), комендор-сигнальник, матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов, командир дивізіону суден забезпечення військово-морської бази "Південь" ВМС України (військова частина А-1728), капітан 3-го рангу Володимир Лісовий.

Разом з тим, на сторінці Facebook ВМС ЗСУ йдеться про те, Військово-Морські Сили ЗС України з розумінням ставляться до так званих свідчень військовослужбовців, незаконно захоплених Росією у Керченській протоці.

"На відео - наші військові. Ми добре знаємо цих хлопців. Зараз вони зовсім інші, і кожен може побачити наслідки шаленого тиску на них. Але, це наші люди. Вони діяли законно, згідно норм міжнародного морського права й чинних договорів. Україна вживає усіх можливих зусиль для визволення своїх синів з полону, в тому числі долучаючи до цього світову спільноту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що захоплені в Керченській протоці українські військовослужбовці дають неправдиві свідчення під тиском.